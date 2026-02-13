Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Ηλεία: Βράχος απειλεί να πέσει σε σπίτια στο Κατάκολο – Ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του Αλφειού

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Ηλεία και σήμερα (13.02.2026) από την κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή για 3η συνεχόμενη ημέρα. Βράχος, στο Κατάκολο απειλεί να πέσει σε σπίτια με αποτέλεσμα να εκκενωθούν 10 από αυτά. Την ίδια στιγμή, έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του νερού στον Αλφειό ενώ σημειώνονται πολλές καθιζήσεις και πτώσεις δέντρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Οι συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ηλεία. Όσον αφορά το Κατάκολο, ο βράχος μεγέθους ενός μικρού φορτηγού είναι έτοιμος να πέσει πάνω σε σπίτια αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Στο λιμάνι της περιοχής υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, μιας και ήδη έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, όταν από την κακοκαιρία σημειώθηκε κατολίσθηση και αποκολλήθηκε ο βράχος.

Συνεργεία παραμένουν στο σημείο ενώ η Πολιτική Προστασία του δήμου Πύργου εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, τεράστιο δέντρο έπεσε σε σπίτι προκαλώντας τεράστιες ζημιές στη στέγη του.

Πυροσβέστες και συνεργεία του δήμου προσπαθούν να απομακρύνουν τον κορμό.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, αν και η κακοκαιρία φαίνεται πως σταδιακά, εξασθενεί.

Ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού

Σε κατάσταση συναγερμού και ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς οι βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού του Αλφειού ποταμού.

Η αυξημένη ροή των νερών έχει προκαλέσει πιέσεις στα αναχώματα σε αρκετά σημεία. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δημοτικό δρόμο που συνδέει τα Μακρίσια με τα Καλυβάκια, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς.

Η εικόνα στην ευρύτερη παραποτάμια ζώνη παραμένει ανησυχητική, καθώς καταγράφονται καθιζήσεις. Ιδιαίτερα στον δρόμο Πλουτοχώρι – Δαφνούλα έχουν αναφερθεί επαναλαμβανόμενα προβλήματα σταθερότητας, γεγονός που δυσχεραίνει τη διέλευση.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου μεταξύ Κρέστενας και Ανδρίτσαινας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.

Νέα κατολίσθηση στον δρόμο προς Λάλα

Νέα κατολίσθηση καταγράφηκε στον δρόμο που οδηγεί προς Λάλα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στον δρόμο έχουν καταπέσει χώματα και πέτρες, γεγονός που καθιστά τη διέλευση των οχημάτων αρκετά επικίνδυνη.

Ήδη αρκετοί οδηγοί επιλέγουν την παράκαμψη μέσω Βυλίζας, προκειμένου να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη διαδρομή τους, αποφεύγοντας το επικίνδυνο τμήμα.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ειδικά σε σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ηλεία βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις και με τις βροχές να προκαλούν πλημμύρες σε αρκετές περιοχές.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μείνουν ώρες χωρίς ρεύμα ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έτρεχαν σε κάθε άκρη του νομού για αντλήσεις νερών.