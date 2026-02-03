Η κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό δημιούργησε ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – «Με το πολύ νερό υπήρξε λασποροή» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Από το πρωί της Τρίτης (3.2.26) έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό, με αποτέλεσμα να κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τα συνεργεία της Ιόνιας Οδού πήραν το πράσινο φως από τους γεωλόγους μετά την κατολίσθηση, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος δρόμος έξω από τις προστατευτικές μπάρες και να δοθεί στην κυκλοφορία το ένα ρεύμα. Από την κατολίσθηση έχει έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρήγμα 200 μέτρων στην κορυφή της πλαγιάς από όπου ξεκίνησε η καθίζηση του βουνού. Το οποίο είναι ντυμένο με χαλύβδινο πλέγμα ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της κατολίσθησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν η κυκλοφορία πραγματοποιείται από την παλιά εθνική οδό. Όσοι ταξιδεύουν από την Άρτα προς την Αμφιλοχία εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο της Άρτας και όσοι κατευθύνονται από την Αμφιλοχία στην Άρτα βγαίνουν στον κόμβο της Αμφιλοχίας.

Λέκκας: Οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες

«Έχουμε να κάνουμε με μια λασποροή η οποία υπερκέρασε το ενδιάμεσο χώρισμα. Το πέτρωμα με το πολύ νερό που έπεσε κινήθηκε ως λάσπη», δήλωσε ο «καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤnews, το πρωί της Τρίτης.

«Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που θέλει συνεχή παρακολούθηση. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο αστοχίας. Έτσι λοιπόν, οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετές βδομάδες γιατί πρέπει να τοποθετηθούν στη συνέχεια ειδικά όργανα που θα μας δείχνουν μικρομετακινήσεις, έτσι ώστε να προλάβουμε μια μεγάλη ολίσθηση».