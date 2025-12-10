Συμβαίνει τώρα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού

Στο event βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Νίκα, η Τατιάνα Στεφανίδου και η Κατερίνα Καινούργιου - Δείτε βίντεο
Στο καθιερωμένο φιλανθρωπικό Christmas Dinner του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», έδωσε το παρών το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα διασκέδασε υπό τους ήχους του αγαπημένου της τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού, και έχοντας δίπλα της την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Η εκδήλωση της «Ελπίδας» έγινε στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, με αποκλειστικό στόχο να προσφερθεί έμπρακτα βοήθεια στα παιδιά με καρκίνο αλλά και τις οικογένειές τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνοντας στην σκηνή, ερμήνευσε τις επιτυχίες του, κάνοντας το κοινό να χειροκροτά ασταμάτητα. Μέσα σε αυτούς και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Ντάβλας άρπαξε το μικρόφωνο και αφιέρωσε ένα τραγούδι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα η οποία ξεκίνησε να χαμογελά και να τον κοιτά με θαυμασμό.

Στο δείπνο βρέθηκαν επίσης οι Μιράντα Πατέρα, Μαριάννα Λάτση, Μαριάννα Λαιμού Γουλανδρή, Κατερίνα Καινούριου, Τατιάνα Στεφανίδου, Θέμης Σοφός, Εβελίνα Παπαντωνίου, Μαριέττα Χρουσαλά, Λέων Πατίτσας, Γιώργος Ντάβλας, Δέσποινα Μοιραράκη, Σάσα Σταμάτη.

