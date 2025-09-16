Η Κρήτη «βουλιάζει» από μετανάστες: Η στιγμή που πολίτες διώχνουν βάρκα στη Γαύδο – Επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγυιάς

Πάνω από 930 μετανάστες παραμένουν στην Κρήτη (16.09.2025), μετά την αναχώρηση 200 ατόμων με πλοίο της γραμμής από την Αγυιά. Ολόκληρο το νησί έχει «πνιγεί» από τις μεταναστευτικές ροές με τα κέντρα φιλοξενίας να έχουν γεμίσει από κόσμο.

Οι 200 Σουδανοί, έφτασαν το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) στον Πειραιά και αναμένεται να οδηγηθούν στον χώρο φιλοξενίας της Μαλακάσας. Τις τελευταίες 24 ώρες έχουν διασωθεί συνολικά 209 μετανάστες είτε από τα Σφακιά είτε από την Γαύδο.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποφασιστεί το που θα οδηγηθούν.

Συνολικά:

40 άτομα περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο.

69 άτομα διασώθηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex, νοτίως της Γαύδου.

100 άτομα αποβιβάστηκαν στη Γαύδο σε δύο διαφορετικές παραλίες, με μία βάρκα που έκανε δύο προσεγγίσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 11 γυναίκες και 9 παιδιά.

Την ίδια ώρα, βίντεο που βγήκε στα social media δείχνει την απόπειρα των πολιτών να διώξουν βάρκα με μετανάστες που προσεγγίζει παραλία στην Γαύδο.

Στα πλάνα φαίνεται η βάρκα να φτάνει στα ρηχά, και 3 άνδρες να την σπρώχνουν ώστε να μην πατήσουν σε ελληνικά εδάφη.

Δείτε το βίντεο:

«Τσάμπα ήρθατε παιδιά, καλή επιστροφή», γράφει ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο στα social media.

Η κατάσταση στη δομή της Αγυιάς χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι οι Αιγύπτιοι μετανάστες δημιουργούν εντάσεις, ενώ οι Σουδανοί, που αναχώρησαν, είναι πιο χαμηλών τόνων.

Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται νέα αναχώρηση ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση. Παράλληλα, οι αρχές ελπίζουν ότι η επιδείνωση του καιρού θα περιορίσει τις νέες μεταναστευτικές ροές, καθώς οι ξύλινες λέμβοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με κύματα.

«Τις επόμενες δύο ημέρες η Κρήτη θα αποσυμφορηθεί πλήρως από μετανάστες»

Για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που αποφασίζει το υπουργείο.

Ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι οι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά εδάφη είτε κρατούνται είτε έχουν περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα.

«Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», τόνισε.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διάστημα 12 με 15 Σεπτεμβρίου που έφτασαν 850 άτομα.

«Το φαινόμενο εξετάζεται αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Ο Θάνος Πλεύρης συνέχισε λέγοντας ότι παρά την αύξηση των ροών στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11%.

Επιπλέον ο υπουργός ξεκαθάρισε πως περίπου 600 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη. Σε ερώτηση αν στις υπόλοιπες δομές υπάρχει χώρος, απάντησε:

«Οι υπάρχουσες δομές διαθέτουν χωρητικότητα, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πληρότητα, αλλά αφορά και την ανάγκη αστυνομικής φύλαξης καθώς οι φιλοξενούμενοι θεωρούνται υπό καθεστώς αναστολής».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα.

«Πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δομή στην Κρήτη θα δημιουργηθεί είτε με συναίνεση είτε χωρίς», τονίστηκε, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες δομές λειτουργούν ήδη σε Λέσβο, Σάμο, Κω και Χίο.

Το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Ο υπουργός μίλησε για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που θα κατατεθεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρει, αυτό περιλαμβάνει 3 βασικά στοιχεία: