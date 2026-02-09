Η Πατρών – Τριπόλεως «κόπηκε» στα δύο λόγω καθίζησης 3 μέτρων: Αποκλεισμένα χωριά, κάτοικοι μεταφέρουν με τα πόδια τρόφιμα

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στην εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης, στο Χάνι Θεοφάνη, όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένη καθίζηση, με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει ουσιαστικά κοπεί στα δύο.

Τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν την Παρασκευή 06.02.2026, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε την Κυριακή, όταν το οδόστρωμα στην εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως υποχώρησε ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της καθίζησης ξεπερνά πλέον τα 3 μέτρα σε μεγάλο τμήμα του δρόμου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων των γύρω χωριών, οι οποίοι είναι σχεδόν εγκλωβισμένοι αναφέρει το tempo24.news. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, είχαν επισημάνει τον κίνδυνο εδώ και καιρό, χωρίς, όπως λένε, να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Πλέον αρκετοί αναγκάζονται να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στη μία πλευρά και να περνούν πεζοί από το τμήμα του δρόμου που δεν έχει υποστεί καθίζηση.

Η καθημερινότητα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς για τη μεταφορά τροφίμων και βασικών ειδών στήνεται μια άτυπη «αλυσίδα» μεταφοράς: οι κάτοικοι κουβαλούν με τα χέρια ή στην πλάτη τα ψώνια και τα απαραίτητα, περνούν πεζοί το προβληματικό σημείο και στην άλλη πλευρά τους παραλαμβάνουν συγγενείς ή φίλοι με όχημα.

Παράλληλα, η μετάβαση προς την Πάτρα έχει μετατραπεί σε Γολγοθά, αφού απαιτείται παράκαμψη μέσω Καλαβρύτων και Διακοπτού. Ιδιαίτερα πιεσμένοι είναι και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, που δυσκολεύονται να μεταφέρουν το γάλα τους στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων. Σε αρκετές κοινότητες τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθώς οι δάσκαλοι δεν έχουν πρόσβαση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δρόμου.