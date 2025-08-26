Ελλάδα

Η πιο ρομαντική πρόταση γάμου έγινε στην κορυφή του Ολύμπου – Δείτε βίντεο με το «ναι» της μέλλουσας νύφης

«Εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη, Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα, το μήνυμα αγάπης»
Σε υψόμετρο 2.919 μέτρων, στην κορυφή του Ολύμπου, έπεσε στα γόνατα ένας ερωτευμένος για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένου. Η ρομαντική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί συγκίνηση σε όποιον το δει.

Το ζευγάρι ανέβηκε στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, ώστε να εξερευνήσουν το μέρος. Η ανυποψίαστη Ελευθερία δεν ήξερε πως από λεπτό σε λεπτό θα της γινόταν πρόταση γάμου από τον άνθρωπό της, τον Δημήτρη. Η συγκινητική στιγμή που ανέβηκε στον λογαριασμό στο Instagram «Weddingbyastir», δείχνει τα δάκρυά τους αλλά και το πολυπόθητο «ναι» της μέλλουσας νύφης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στην αρχή η Ελευθερία φαίνεται πως δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που γίνεται. Όταν εν τέλει καταλαβαίνει πως πρόκειται για πραγματικότητα, τότε σκύβει και φιλάει τον Δημήτρη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wedding and Event Planner in Greece (@weddingbyastir)

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: “Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ναι”. Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

