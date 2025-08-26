Η πιο ρομαντική πρόταση γάμου έγινε στην κορυφή του Ολύμπου – Δείτε βίντεο με το «ναι» της μέλλουσας νύφης

Σε υψόμετρο 2.919 μέτρων, στην κορυφή του Ολύμπου, έπεσε στα γόνατα ένας ερωτευμένος για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένου. Η ρομαντική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί συγκίνηση σε όποιον το δει.

Το ζευγάρι ανέβηκε στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, ώστε να εξερευνήσουν το μέρος. Η ανυποψίαστη Ελευθερία δεν ήξερε πως από λεπτό σε λεπτό θα της γινόταν πρόταση γάμου από τον άνθρωπό της, τον Δημήτρη. Η συγκινητική στιγμή που ανέβηκε στον λογαριασμό στο Instagram «Weddingbyastir», δείχνει τα δάκρυά τους αλλά και το πολυπόθητο «ναι» της μέλλουσας νύφης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στην αρχή η Ελευθερία φαίνεται πως δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που γίνεται. Όταν εν τέλει καταλαβαίνει πως πρόκειται για πραγματικότητα, τότε σκύβει και φιλάει τον Δημήτρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wedding and Event Planner in Greece (@weddingbyastir)

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: “Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ναι”. Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.