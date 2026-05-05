Κηφισιά: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ντελιβερά που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά, με τον άνδρα να επιτίθεται με πέτρες σε γυναίκες και να τις τραυματίζει.

Ο 28χρονος ντελιβεράς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, με βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του να σοκάρει.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Πακιστανός δρούσε για ολόκληρες 12 μέρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη του και να το συλλάβουν μετά από 8 καταγγελίες σε αυτό το χρονικό διάστημα και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 04.05.2026 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.