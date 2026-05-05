Ελλάδα

Κηφισιά: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και άλλα 5 πλημμελήματα
Ο ντελιβεράς που έκανε τις επιθέσεις στην Κηφισιά
Ο ντελιβεράς που έκανε τις επιθέσεις στην Κηφισιά
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ντελιβερά που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά, με τον άνδρα να επιτίθεται με πέτρες σε γυναίκες και να τις τραυματίζει.

Ο 28χρονος ντελιβεράς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, με βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του να σοκάρει.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Πακιστανός δρούσε για ολόκληρες 12 μέρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη του και να το συλλάβουν μετά από 8 καταγγελίες σε αυτό το χρονικό διάστημα και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 04.05.2026 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
98
83
73
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θα άνοιγα το μαγαζί σε 5 μέρες, δανείστηκα για να το φτιάξω» λέει ο περιπτεράς στη Γαστούνη που του έκαψαν το κατάστημα 2 μήνες μετά την πρώτη επίθεση που δέχθηκε
«Σήμερα θα έφερνα το εμπόρευμα. Ευτυχώς που δεν είχα μέσα εμπόρευμα γιατί η φωτιά θα έπαιρνε μεγαλύτερη διάσταση» λέει στο newsit.gr ο Χρήστος Σαμψώνης
Εμπρησμός καταστήματος στη Γαστούνη
16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin: «Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί» είπε η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που έχασε τη ζωή της
Από νωρίς το πρωί, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου
Η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στο μνημείο της Marfin
13
Newsit logo
Newsit logo