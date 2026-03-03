Ελλάδα

Η Sky Express ακυρώνει τις πτήσεις της από και προς Τελ Αβίβ μέχρι τις 9 Μαρτίου

Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν δωρεάν αλλαγή εισιτηρίου, καθώς και ακύρωση κράτησης και έκδοση voucher
Διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών
Επεκτείνει τις ακυρώσεις των πτήσεων της προς και από την πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, έως τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η αεροπορική εταιρεία Sky express.

Mε νεότερη ανακοίνωσή της, η Sky express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής τής λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές: 

1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

3. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.

Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 15/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε:

  • Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026.
  • Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών. Β.Κ.

