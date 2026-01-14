Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: Ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Την πορεία της έως σήμερα και τις στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της παρουσίασε η Stoiximan, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, συνεργατών, αθλητών και εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης.

Από τα πρώτα της βήματα έως τη σημερινή της θέση ως ηγέτιδα εταιρεία του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50% και περισσότερους από 300 εργαζόμενους, η Stoiximan έχει ακολουθήσει μια συνεπή και δυναμική πορεία ανάπτυξης, με όραμα να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη. Από το 2014 έως το 2025, η εταιρεία έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά.

Σήμερα, η Stoiximan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Με νέα διοίκηση, ενισχυμένη οργανωτική δομή, νέα γραφεία και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και αξιόπιστο brand, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος: «Η εξέλιξη για εμάς δεν είναι ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια με μεγαλύτερη ωριμότητα και ευθύνη. Χτίζουμε πάνω σε όσα μας έφεραν έως εδώ και προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, με στόχο να παραμείνουμε πρότυπο για τον κλάδο μας. Μία επιχείρηση που μεγαλώνει με υπευθυνότητα και επιστρέφει αξία εκεί που δραστηριοποιείται. Για εμάς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και κατακτάται καθημερινά έτσι ώστε να δημιουργούμε στιγμές μοναδικές».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης η νέα καμπάνια «IROES», της ομπρέλας όλων των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, που ενεργοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει διαχρονικά καθημερινούς ήρωες. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 148.000 άτομα έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις των προγραμμάτων «IROES», με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε για το 2026 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δόθηκε στον αθλητισμό, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Stoiximan. Η εταιρεία στηρίζει διαχρονικά αθλητές, ομάδες, διοργανώσεις και εθνικές ομάδες, επενδύοντας όχι μόνο στη στιγμή της διάκρισης, αλλά κυρίως στη μακροχρόνια προετοιμασία που οδηγεί στην επιτυχία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι η Stoiximan, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα υποστηρίξει 50 αθλήτριες και αθλητές στην πορεία τους προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα.

Στην ομιλία του ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος αναφέρθηκε στο αποτύπωμα της εταιρείας μέχρι

σήμερα και τις προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη σελίδα στην εξέλιξή της Stoiximan.

Όπως ανέφερε:

Η Stoiximan ξεκίνησε ως start-up 10 ανθρώπων και μέσα σε 14 χρόνια βρέθηκε στην κορυφή του κλάδου online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, με μερίδιο αγοράς πάνω από 50%.

Η ένταξη στον Όμιλο ΟΠΑΠ πριν από 6 χρόνια έφερε νέα δυναμική και δυνατότητες, διατηρώντας παράλληλα αδιαπραγμάτευτη την κουλτούρα της εταιρείας να ανεβάζει συνεχώς τον πήχη.

Από το 2014 έως το 2025, η εταιρεία έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά.

Η Stoiximan απασχολεί σήμερα πάνω από 300 εργαζόμενους, με περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία εγκαταστάθηκε στα νέα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ενώ μέσα στο 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα εταιρική ταυτότητα και το brand promise «Η στιγμή σου ανήκει» αποτυπώνει την κινητήριο δύναμη της Stoiximan: να δημιουργεί ξεχωριστές στιγμές. Στιγμές αθλητικής υπεροχής, τεχνολογικής καινοτομίας, ανθρώπινης σύνδεσης και κοινωνικής προσφοράς. Στιγμές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, αποτυπώνουν τον ρόλο της εταιρείας και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό.

Επιπλέον, ο Νίκος Φλίγκος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία:

– θα αποτελέσει Χρυσό Χορηγό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, υποστηρίζοντας 50 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο για την Ολυμπιάδα του Los Angeles το 2028.

– θα προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Stoiximan στην καρδιά του αθλητισμού:

– Ο αθλητισμός είναι δομικό στοιχείο του DNA της Stoiximan.

– Η Stoiximan το έχει αποδείξει έμπρακτα, στηρίζοντας με συνέπεια όχι μόνο τις μεγάλες ομάδες και τις κορυφαίες διοργανώσεις, αλλά και αθλήτριες και αθλητές στο ξεκίνημά τους. Ανθρώπους με υψηλό επίπεδο ταλέντου και αφοσίωσης, τους οποίους υποστήριξε η Stoiximan για να εξελιχθούν και να φτάσουν στην κορυφή.

– Στη σκηνή ανέβηκαν οι Ολυμπιονίκες αθλητές που υποστηρίζει η Stoiximan, Σπύρος Γιαννιώτης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Λευτέρης Πετρούνιας, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές που καθόρισαν την πορεία τους προς την κορυφή.

– H Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε όταν πριν από μερικά χρόνια έμεινε χωρίς προπονητή, με πολλούς να πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρει. Η Stoiximan στάθηκε στο πλευρό της και χάρη στην επιμονή και την προσπάθεια της κατάφερε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τσεχία να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

– Ο Λευτέρης Πετρούνιας υπογράμμισε πως η Stoiximan έχει σταθεί στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Αναφέρθηκε σε δύο χαρακτηριστικές στιγμές που η εταιρεία ήταν σταθερά δίπλα του. Η πρώτη αφορά τις περιόδους τραυματισμού του, όταν το αθλητικό του μέλλον ήταν αβέβαιο, ενώ η δεύτερη αφορά τη δύσκολη πορεία για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Με συγκίνηση θυμάται όταν παρά την 4 η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Στουτγάρδη, όλη η ομάδα της Stoiximan τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα στο αεροδρόμιο, εμψυχώνοντάς τον.

– Ο Σπύρος Γιαννιώτης ξεχωρίζει τη συμμετοχή του σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan σε απομακρυσμένες περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό.

– Στην εκδήλωση υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εμβληματικά αντικείμενα από κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, όπως μεταξύ άλλων τα ακουστικά και τα γυαλιά της Άννας Κορακάκη, οι κρίκοι του Λευτέρη Πετρούνια, τα παπούτσια του Μίλτου Τεντόγλου και η αγωνιστική εμφάνιση της Κατερίνας Στεφανίδη.

– Τα αντικείμενα λειτούργησαν ως ζωντανά σύμβολα προσωπικών και συλλογικών επιτυχιών, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να συνδεθούν με τις στιγμές πίσω από τις διακρίσεις και να ανακαλέσουν το συναίσθημα, την ένταση και την έμπνευση που τις συνοδεύουν.

H Stoiximan δίπλα στην κοινωνία:

– Η προσφορά ήταν πάντα στις προτεραιότητες της Stoiximan, με δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία, αλλά και διάρκεια στον χρόνο.

– Μέσα από πολυάριθμες και εμβληματικές ενέργειες που εστιάζουν στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και στην υγεία, όπως οι Μικροί Ήρωες, το Wheels of Change και το Empower Forward, η εταιρεία έχει χτίσει δεσμούς εμπιστοσύνης, ανοίγοντας δρόμους όπου υπάρχει ανάγκη.

– Συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανάγνωση της επιστολής που είχε αποστείλει πριν από 8 χρόνια η κα Ιωάννα Τζουκουπούλου, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Κοζάνης, για να ζητήσει υποστήριξη για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές. Μια επιστολή που αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία του προγράμματος IROES, το οποίο έκτοτε έχει στηρίξει περισσότερους από 70.000 μαθητές.

– Προβλήθηκε επίσης βίντεο με μαθήτρια του σχολείου, η οποία μίλησε για την προσωπική της εμπειρία και τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή της τότε στο πρόγραμμα, ενέπνευσε την επιλογή της να γίνει εκπαιδευτικός, για να προσφέρει με τη σειρά της την ευκαιρία σε παιδιά από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

– Όπως ανέφερε ο Νίκος Φλίγκος, η εταιρεία μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει μέσα από δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας περισσότερους από 148.000 ωφελούμενους και 200 οργανισμούς και σωματεία.

Σε αυτή τη διαδρομή προσφοράς της Stoiximan πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι άνθρωποι, γι’ αυτό και βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης.

– Οι CSR Ambassadors της Stoiximan, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Γιώργος Πρίντεζης, μοιράστηκαν επί σκηνής τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες προσφοράς της Stoiximan και τις στιγμές που ξεχώρισαν.

– Ο Θοδωρής Παπαλουκάς τόνισε το πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα των πρωτοβουλιών της Stoiximan, δηλώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποτελεί CSR Ambassador της εταιρείας. Αναφερόμενος στην εκπομπή Euroleague Legends by Stoiximan, υπογράμμισε ότι η εταιρεία υποστήριξε από την πρώτη κιόλας στιγμή την ιδέα, δίνοντας τους την ελευθερία να «αναδείξουν το μπάσκετ μέσα από τα δικά τους μάτια».

– Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είναι CSR Ambassador της Stoiximan από το 2018, αναφέρθηκε στους δεσμούς φιλίας που έχουν δημιουργηθεί με την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και ευχαρίστησε τη Stoiximan που του προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δράσεις που ανοίγουν δρόμους και κάνουν τη διαφορά σε όσους το χρειάζονται.

– Ο Γιώργος Πρίντεζης σημείωσε ότι ο αθλητισμός αφήνει το αποτύπωμά του στην κοινωνία και ευχαρίστησε τη Stoiximan για τη διαχρονική υποστήριξη του Stoiximan AegeanBall Festival. Όπως δήλωσε, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έγινε κατανοητό σε όλους ότι υπάρχει ανάγκη για στήριξη του αθλητισμού με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και υποδομές, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Σύρο, μετά από τη μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο Stoiximan AegeanBall Festival.

– Ανάμεσα στους συνεργάτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν και η κα Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος της Φλόγας, ενός οργανισμού που συνεργάζεται διαχρονικά με τη Stoiximan για την υποστήριξη των παιδιών με καρκίνο σε όλη τη χώρα.

– Με βιντεοσκοπημένη δήλωση του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ambassador του Empower Forward της Stoiximan, υπογράμμισε ότι «περισσότεροι από 8.000 αθλητές, προπονητές και γονείς έχουν ενημερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας», ενώ αναφέρθηκε και στην επόμενη φάση του προγράμματος που αφορά τη στήριξη νέων αθλητών.

– Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφερόμενους στους νέους αθλητές και αθλήτριες δήλωσε: «Ξέρω πόσο σημαντικό είναι να πιστέψει κάποιος σε εσένα. Αυτό θέλουμε να προσφέρει το Empower Forward: δύναμη και στήριξη σε ακόμα περισσότερα παιδιά».

Νέα καμπάνια IROES

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκλειστική προβολή της νέας καμπάνιας IROES, της ομπρέλας όλων των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, που ενεργοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει διαχρονικά καθημερινούς ήρωες.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Δώρα Αναγνωστοπούλου.