Η στιγμή που η μητέρα του βρέφους που βρέθηκε στην Ακρόπολη τρέχει απεγνωσμένα να το βρει στους δρόμους του Πειραιά

Το προφίλ του άνδρα που πήρε το μόλις δύο μηνών μωρό από τη μητέρα του από τον Πειραιά και το εγκατέλειψε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του.

Οι αστυνομικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης από νωρίς σήμερα το πρωί συγκεντρώνουν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχή, αλλά και καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν κατά τη διάρκεια του περιστατικού της αρπαγής του μωρού στο σημείο.

Το newsit.gr εξασφάλισε ένα βίντεο από κάμερα ασσφαλείας σε μικρή απόσταση από σημείο όπου έγινε η αρπαγή και στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται η μητέρα του μωρού σε απόγνωση να ψάχνει να βρει τον άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει γάλα από φαρμακείο της περιοχής. Δυο μικρά παιδιά τρέχουν πανικόβλητα, ενώ ενώ λίγα μέτρα πιο πίσω ακολουθεί η μητέρα του παιδιού.

Τελικά δεν θα μπορέσει να εντοπίσει το παιδί της, καθώς ο άγνωστος άνδρας θα φύγει από τον Πειραιά και θα τομ παρατήσει αργότερα σε πάρκο της οδού Καλλιρόης στην Ακρόπολη.