Η στιγμή που λευκό βαν εμβολίζει το ασθενοφόρο στο Γουδί και εξαφανίζεται – Σοκάρει η περιγραφή του διασώστη για τον ασθενή που σκοτώθηκε

Βίντεο αποτυπώνει καρέ – καρέ το τροχαίο δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί τη Δευτέρα (18.08.2025). Το λευκό βαν, αφού παραβίασε Stop, εμβολίζει το ασθενοφόρο και εξαφανίζεται, ενώ ο ασθενής που μεταφερόταν στο Λαϊκό νοσοκομείο για να κάνει αιμοκάθαρση, χάνει ακαριαία τη ζωή του.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη (19.08.2025) καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο έχει εμβολιστεί από το λευκό βαν στο Γουδί.

Εν συνεχεία, το ασθενοφόρο ανετράπη, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο να αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Επίσης, σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο Alpha, φαίνεται το λευκό βαν, που εμβόλισε το ασθενοφόρο, να κινείται στην οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματάει παρόλο που έχει Stop.

Από το υλικό που προέρχεται από κάμερες ασφαλείας προκύπτει πως το ασθενοφόρο, το οποίο κινείτο στην οδό Μικράς Ασίας, χτυπήθηκε στο ύψος του πίσω δεξιού τροχού από το βαν, το οποίο πέρασε το σήμα Stop που βρίσκεται επί της οδού Φαραντάτων.

«Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται»

Την ίδια στιγμή, ο διασώστης που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο:

«Περνάει το ”μισό” ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα ”γκουπ”. Δεν καταλάβαμε τι έγινε, πώς έγινε, τα τζάμια ακούσαμε πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα».

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα ”γκουπ” , μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

Μετά το τροχαίο, «η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα. Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. Να είναι καλά εκεί που είναι, είχε αίματα. Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο».

Τον ασθενή, «τον παίρναμε κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από το σπίτι του για το Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Ο οδηγός του ασθενοφόρου εξακολουθεί να νοσηλεύεται «Ανέβασε 700 ζάχαρο, έτοιμος να πέσει σε κώμα», είπε ο διασώστης.