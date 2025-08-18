Ελλάδα

Γουδί: Νεκρός ο 50χρονος ασθενής τον οποίο μετέφερε το ασθενοφόρο που ανετράπη

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του όπως και των τραυμάτων που του προκλήθηκαν, άφησε την τελευταία του πνοή
Ασθενοφόρο


Υπέκυψε στα τραύματά του ο 50χρονος ασθενής που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.08.2025) όταν ο 50χρονος κάλεσε το ιδιωτικό ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τότε, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το όχημα ενατράπη στην οδό Μικράς Ασίας στο Γουδί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τόσο το πλήρωμα του ασθενοφόρου όσο και ο 50χρονος μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό νοσοκομείο. Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Ασθενοφόρο

Ασθενοφόρο

Ασθενοφόρο


Στο σημείο έσπευσαν 2 μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να δώσουν στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν στάθηκε αρκετό ώστε ο 50χρονος να σωθεί.

Μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.

Γερανός απομάκρυνε το ασθενοφόρο από το σημείο και έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Ελλάδα
