Ελλάδα

Η στιγμή που ταχύπλοο στην Κέρκυρα παίρνει σβάρνα ιστιοφόρα – Κολυμβητές κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα

Από το Λιμενικό Σταθμό της Λευκίμμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου
Ναυτικό ατύχημα στην Κέρκυρα
πηγή Alpha

Kαρέ – καρέ η σύγκρουση ανάμεσα σε τρία σκάφη στην Κέρκυρα την Παρασκευή (15.08.2025). Κολυμβητές έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του απίστευτου ναυτικού ατυχήματος.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο του Star αποτυπώνεται στιγμή προς στιγμή η σύγκρουση μεταξύ των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου στην Κέρκυρα.

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, άγνωστο πώς, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους τους, το οποίο με την πλώρη του «καρφώθηκε» στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.

Οι κολυμβητές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

 

Αν τα χάσατε

Από το Λιμενικό Σταθμό της Λευκίμμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo