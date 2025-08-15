Η στιγμή που ταχύπλοο στην Κέρκυρα παίρνει σβάρνα ιστιοφόρα – Κολυμβητές κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα

Kαρέ – καρέ η σύγκρουση ανάμεσα σε τρία σκάφη στην Κέρκυρα την Παρασκευή (15.08.2025). Κολυμβητές έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του απίστευτου ναυτικού ατυχήματος.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο του Star αποτυπώνεται στιγμή προς στιγμή η σύγκρουση μεταξύ των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου στην Κέρκυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, άγνωστο πώς, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους τους, το οποίο με την πλώρη του «καρφώθηκε» στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.

Οι κολυμβητές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

Από το Λιμενικό Σταθμό της Λευκίμμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.