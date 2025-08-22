Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του, Λένα ανήμερα των γενεθλίων του – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα»

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Κώστας Σαμαράς ανήμερα των γενεθλίων του. Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά αναφέρεται στο γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο χωρίς την αδερφή του, Λένα Σαμαρά που «έφυγε» πριν από λίγες μέρες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Στο συγκινητικό μήνυμά του στο Facebook την Παρασκευή (22.08.2025) για την πρόωρα χαμένη αδερφή του, Λένα Σαμαρά, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας εύχεται «μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα…».

Ο νεαρός γιος του πρώην πρωθυπουργού σημειώνει ότι «τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω…».

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, μόλις στα 34 της χρόνια. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο «Σισμανόγλειο». Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου της έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

Η συνεσταλμένη και χαμηλών τόνων Λένα, είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.