Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει το γεγονός ότι η σύζυγος του εκπροσώπου Τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, βρίσκεται στην Ελλάδα και ότι γλεντάει σε ελληνικό νησί, σπάζοντας πιάτα.

Σήμερα (21.8.2022) το πρωί κυκλοφόρησαν εικόνες από το γλέντι της Τατιάννα Νάβκα, συζύγου του Ντμίτρι Πεσκόφ, να σπάει πιάτα σε νυχτερινό μαγαζί σε κάποιο νησί της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει το γεγονός, επειδή «σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι εικόνες της που παρουσιάζονται στα social media είναι από άλλη χώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες από τα πιάτα που σπάει η Τατιάννα Νάβκα έκαναν και το γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς Ουκρανούς να διαμαρτύρονται γιατί της επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα.

People are talking about blanket visa bans, but the EU hasn't banned Peskov's wife?! https://t.co/nfrs0uEv2O

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.



This isn’t right.



Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga