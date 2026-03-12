Ελλάδα

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις εντόπισαν, αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά UAV σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αγνοώντας την ευαίσθητη κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (12.03.2026) ότι η Τουρκία πραγματοποίησε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις εντόπισαν, αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά UAV σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Ελλάδα
