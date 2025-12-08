Ελλάδα

Η Τουρκία προκαλεί ξανά με τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 κατά την διεθνή πρακτική
Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72
Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 / Φωτογραφία Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας

Με αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72, η Τουρκία έκανε σήμερα Δευτέρα (08.12025) με προκλητικό τρόπο αισθητή την παρουσία της στο Αιγαίο πραγματοποιώντας τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών σε περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το τουρκικό αεροσκάφος κατά την διεθνή πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr

Ελλάδα
