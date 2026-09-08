Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης – «Κάθε ανάσα είναι δώρο»

Η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει, με τη φωταγώγηση του κτιρίου της, στην Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, που έχει καθιερωθεί η 8η Σεπτεμβρίου και παράλληλα στον Παγκόσμιο Μήνα ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση, που τιμάται κάθε Σεπτέμβριο.

Το κτίριο της Βουλής φωταγωγήθηκε με μπλε χρώμα έχοντας το κοινό μήνυμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και του Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης, «Δύο διαφορετικές ασθένειες μία κοινή ανάσα».

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Η φωταγώγηση είναι μία συμβολική πράξη αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας εκπέμποντας ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Το ελληνικό Κοινοβούλιο στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που ζουν με σοβαρές χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία, στηρίζοντας την ενημέρωση, την πρόληψη, την έρευνα, την έγκαιρη διάγνωση.

Όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο Συλλόγων «η φωταγώγηση της Βουλής αποτελεί πράξη υψηλής θεσμικής ευαισθησίας και δημόσιας αναγνώρισης ενός σημαντικού ζητήματος υγείας με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο».

Η Κυστική Ίνωση και η Πνευμονική Ίνωση αποτελούν δύο διαφορετικές σοβαρές χρόνιες και προοδευτικές παθήσεις με άλλα αίτια, πορεία και θεραπευτικές ανάγκες. Ωστόσο, επηρεάζουν καθοριστικά την αναπνευστική λειτουργία, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους.