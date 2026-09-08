Ελλάδα

Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι οι γονείς και ο 26χρονος Αφγανός

Ο Αφγανός για την σχέση του με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, υποστήριξε ότι το κορίτσι του είχε συστηθεί ως 19χρονο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Προσωρινά κρατούμενοι και για τη δολοφονία του 9μηνου βρέφους κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης.

Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που έχουν προφυλακιστεί για τα ναρκωτικά, απολογούμενοι αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη του μισθωμένου διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός για τη σε σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης, που διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος στον 4ο μήνα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι νόμισε πως η 15χρονη ήταν ενήλικη. «Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν την σχέση μας αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, θανάτωσαν το βρέφος τους, χτυπώντας το πολλές φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν την σορό, την οποία μετέφεραν μαζί τους από σπίτι σε σπίτι.

Και οι δύο γονείς φέρονται να αρνούνται την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία που τους αποδίδεται. Οι δύο βαρύνονται επιπλέον και με κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

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