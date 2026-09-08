Ελλάδα

Ηχητικό ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στην Αχαρνών – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας να είναι έγκλειστος στις φυλακές
Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση στην Αχαρνών
Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση στην Αχαρνών
Κλαούντιο Σούμπασι
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Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες σε δύο καφετέριες προκαλώντας υλικές ζημιές από την έκρηξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο την εντολή να την έχει δώσει κρατούμενος από τις φυλακές.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr ακούγεται η έκρηξη που προκλήθηκε στις 4.25 τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9/26) στο καφέ – μπαρ της οδού Αχαρνών.

Είναι η μία από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν μέσα σε λίγη ώρα, τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) στο κέντρο της Αθήνας. Η πρώτη επίθεση έγινε στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνοιας ενώ η δεύτερη στην πλατεία Αμερικής.

Από τις επιθέσεις σε Ομόνοια και πλατεία Αμερικής δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αν και οι δύο επιθέσεις έχουν αρκετές ομοιότητες, οι αρχές αναζητούν στοιχεία για να εξακριβώσουν αν ο δράστης που κρύβεται πίσω από τις εκρήξεις είναι το ίδιο άτομο.

Οι έρευνες εστιάζουν στο βιντεοληπτικό υλικό ενώ δεν αποκλείεται ο εντολέας να είναι έγκλειστος στις φυλακές.

Οι αρχές, έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» έναν από τους πιο διαβόητους κακοποιούς που είναι στη φυλακή για υποθέσεις ανθρωποκτονιών, εκβιασμούς αλλά και συμπλοκές μέσα στη φυλακή.

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