Ελλάδα

Καιρός αύριο: Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία, νεφώσεις και και ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο καιρός αύριο Τετάρτη (09.09.2026) θα παραμείνει γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλώνονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, διατηρούν το μελτέμι ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από το 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη επίσης, γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία από το 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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