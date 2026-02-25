Η Ύδρα επέστρεψε στη δεκαετία του ’80 για την ταινία του Μπραντ Πιτ – Ένα απέραντο στούντιο το λιμάνι

Στραμμένα όλα τα βλέμματα των κατοίκων της Ύδρας στα σημερινά γυρίσματα στο κάτω λιμάνι του νησιού με τον Μπραντ Πιτ για την ταινία «The Riders» που έχουν μετατρέψει την ημέρα σε αργία για πολλούς.

Τα ρολά κατέβηκαν, ταμπέλες αφαιρέθηκαν και οι κάμερες άναψαν απο τις 6:30 για να είναι όλα έτοιμα για τα απαιτητικά σημερινά γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας στην Ύδρα. Εδώ και μια εβδομάδα οι υπεύθυνοι της παραγωγής της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα και προετοιμάζουν τα σκηνικά και όλες τις λεπτομέρειες για να γυριστούν οι σκηνές πίσω στην δεκαετία του ’80.

Τα γυρίσματα της ταινίας είχαν παγώσει για το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας και από χθες έγινε εκ νέου η εκκινηση τους. Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου έκαναν και τα πλάνα από τις πρόβες με την σκηνή που τρέχει ο Μπραντ Πιτ με την κόρη του στα χέρια μέσα στην τεχνητή βροχή αλλά και κάτω στην παραλία που λαμβάνει οδηγίες από τον σκηνοθέτη Edward Berger.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές που θα δούμε στην ταινία είναι και αυτή με την άφιξη του ήρωα που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ με το θρυλικό ιπτάμενο δελφίνι Paxos Island II.

Για χάρη αυτής της σκηνής μάλιστα σήμερα έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα στο λιμάνι και ο χώρος θυμίζει ένα απέραντο στούντιο.

Η παραγωγή μετά από συνεννοήσεις που έκανε με τα καταστήματα αναμένεται να τους καταβάλει τον ημερήσιο τζίρο τους ενώ αρκετοί είναι και οι ντόπιοι που θα παίζουν σε αυτή την σκηνή ώς βοηθητικοί ηθοποιοί.

Το σκηνικό που επικρατεί αυτές τις ώρες στο λιμάνι της Ύδρας θυμίζει πραγματικά την δεκαετία του ’80 όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που σας παρουσιάζει το newsit.gr, με καταστήματα να έχουν στο τιμοκατάλογό τους δραχμές και όχι ευρώ.