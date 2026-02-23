Συμβαίνει τώρα:
Η τεχνητή βροχή για την ταινία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα – Καρέ καρέ οι πρόβες της σκηνής

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν ξανά την Τετάρτη
Ύδρα
Στιγμιότυπο από την πρόβα της βροχής / NDP PHOTO

Παρόλο που τα γυρίσματα της νέας ταινίες του Μπραντ Πιτ, με τίτλο «The Riders» στην Ύδρα έχουν σταματήσει, η παραγωγή βρίσκεται υπ’ ατμόν. Την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από οι πρόβες που έγιναν στο νησί με τη σκηνή με την τεχνητή βροχή.

Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ έχουν μετατρέψει το λιμάνι της Ύδρας σε κινηματογραφικό πλατό και πρόβες βροχής, που αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά κομμάτια της παραγωγής, ήταν εντυπωσιακές.

Το συνεργείο δοκίμασε τα συστήματα τεχνητής βροχής για τις ανάγκες των εν λόγω σκηνών. Στο λιμάνι έχει εγκατασταθεί μια μεγάλη πράσινη δεξαμενή νερού συνδεδεμένη με σωληνώσεις, γεννήτριες και ειδικούς γερανούς που φέρουν πύργους βροχής για να δημιουργήσουν το εφέ καταιγίδας.

Επίσης, μαζί με τον διάσημο σταρ βρίσκονται στο νησί και τρεις σωσίες του, ενώ δεκάδες ντόπιοι συμμετέχουν ως κομπάρσοι.

Ύδρα
Στιγμιότυπο από την πρόβα / NDP PHOTO
Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ θα γυρίσει μία απαιτητική σκηνή με τεχνητή βροχή / NDP PHOTO
Ύδρα
Καρέ καρέ οι πρόβες στην Ύδρα / NDP PHOTO
Ύδρα
Η σκηνή με τη βροχή / NDP PHOTO

Αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα έχουν σταματήσει λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και αναμένεται να αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη (25.02.2026).

Lifestyle
