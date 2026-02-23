Η τεχνητή βροχή για την ταινία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα – Καρέ καρέ οι πρόβες της σκηνής

Παρόλο που τα γυρίσματα της νέας ταινίες του Μπραντ Πιτ, με τίτλο «The Riders» στην Ύδρα έχουν σταματήσει, η παραγωγή βρίσκεται υπ’ ατμόν. Την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από οι πρόβες που έγιναν στο νησί με τη σκηνή με την τεχνητή βροχή.

Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ έχουν μετατρέψει το λιμάνι της Ύδρας σε κινηματογραφικό πλατό και πρόβες βροχής, που αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά κομμάτια της παραγωγής, ήταν εντυπωσιακές.

Το συνεργείο δοκίμασε τα συστήματα τεχνητής βροχής για τις ανάγκες των εν λόγω σκηνών. Στο λιμάνι έχει εγκατασταθεί μια μεγάλη πράσινη δεξαμενή νερού συνδεδεμένη με σωληνώσεις, γεννήτριες και ειδικούς γερανούς που φέρουν πύργους βροχής για να δημιουργήσουν το εφέ καταιγίδας.

Επίσης, μαζί με τον διάσημο σταρ βρίσκονται στο νησί και τρεις σωσίες του, ενώ δεκάδες ντόπιοι συμμετέχουν ως κομπάρσοι.

Αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα έχουν σταματήσει λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και αναμένεται να αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη (25.02.2026).