Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα (18.01.2026) την Ιεράπετρα με τον θάνατο ενός 70χρονου μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι στην Ιεράπετρα, κατάφερε να καταστρέψει ό,τι βρήκε στον διάβα της με αποτέλεσμα ο 70χρονος να εγκλωβιστεί και να μην μπορέσει να βρει δρόμο διαφυγής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με 2 οχήματα και 4 υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Συγγενείς του 70χρονου είχαν καταφέρει ήδη να τη σβήσουν, μη προλαβαίνοντας να σώσουν τον ηλικιωμένο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο του θύματος.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.