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Μενίδι: Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει και δίνει η 3χρονη μετά το τροχαίο – Παραμένουν άφαντοι οι γονείς της

Αιχμές από το «Χαμόγελο του παιδιού» πως πολλά παιδιά του καταυλισμού ζουν παραμελημένα και αναγκάζονται να ψάχνουν στα σκουπίδια για λίγο φαγητό
Μενίδι: Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει και δίνει η 3χρονη μετά το τροχαίο – Παραμένουν άφαντοι οι γονείς της
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Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζει και νοσηλεύεται και σήμερα (04.06.2026) η 3χρονη μετά το τροχαίο που είχε σε καταυλισμό στο Μενίδι, όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε, τραυματίζοντάς την βαρύτατα. Το παιδί παραμένει σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με το νέο περιστατικό να εγείρει ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσής της στον καταυλισμό.

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Τρίτης, μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι, τη στιγμή που 31χρονος οδηγός αυτοκινήτου ξεπάρκαρε, χωρίς να δει ότι η 3χρονη βρισκόταν πίσω από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το κορίτσι και το μετέφερε στο Παίδων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του.

Οι αρχές συνεχίζουν και αναζητούν τους γονείς του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου καθώς ακόμη δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για 2η ημέρα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έβγαλε σχετική ανακοίνωση για το τροχαίο στο Μενίδι, γράφοντας για τις καταγγελίες που έχουν γίνει για γονείς Ρομά που ζουν στον καταυλισμό. Όπως αναφέρεται, πολλά παιδιά ζουν τελείως παραμελημένα, πέφτουν θύματα κακοποίησης και αναζητούν στα σκουπίδια φαγητό.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

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