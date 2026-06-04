Μεγάλη επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση ταξί στη θάλασσα

Τεράστια είναι η κινητοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα νωρίς το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026).

Το αυτοκίνητο έχει πέσει στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και όπως έγινε γνωστό πρόκειται για ένα ταξί.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα έχει επίσης κινητοποιηθεί και γερανοφόρο όχημα.

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Δύτες έχουν προσεγγίσει το αυτοκίνητο και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι εγκλωβισμένοι.

Σε λίγο γερανοφόρο όχημα θα κάνει την ανάσυρση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία.