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Τραγωδία για ζευγάρι τουριστών στα Καλάβρυτα: Πήγε την σύζυγο του στο νοσοκομείο και ξεψύχησε ο ίδιος

Κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της συζύγου του που ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείο - «Φως» στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Διάδρομος νοσοκομείου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (03.06.2026) στα Καλάβρυτα, με έναν Βρετανό τουρίστα 55 χρόνων να χάνει την ζωή του μέσα στο νοσοκομείο στο οποίο βρέθηκε εντελώς τυχαία λόγω προβλήματος υγείας της συζύγου του.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η σύζυγος του 55χρονου αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Έτσι, ο αγαπημένος της την μετέφερε στο νοσοκομείο των Καλαβρύτων για να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες οι γιατροί.

Ενώ η γυναίκα όμως ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Γιατροί και νοσηλευτές «έπεσαν» από πάνω του καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Λίγη ώρα μετά επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνά προανάκριση.

Πληροφορίες από kalavrytanews.com

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