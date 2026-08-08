Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιλκίς στην περιοχή Ευκαρπία – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Κιλκίς αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (08.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία.
Στο έργo κατάσβεσης της φωτιάς στο Κιλκίς, επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.
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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κιλκίς.
Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.