Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιλκίς στην περιοχή Ευκαρπία – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Κιλκίς αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (08.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία.

Στο έργo κατάσβεσης της φωτιάς στο Κιλκίς, επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κιλκίς.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ευκαρπία Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.