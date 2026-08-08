Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιλκίς στην περιοχή Ευκαρπία – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη
Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθές το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια, και μαζί με τις επίγειες δυνάμεις που έδωσαν μάχη όλη την νύχτα, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Κιλκίς αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (08.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία.

Στο έργo κατάσβεσης της φωτιάς στο Κιλκίς, επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κιλκίς.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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