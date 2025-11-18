Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Τεράστιος πλάτανος έπεσε σε μαγαζί λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή

Ευτυχώς το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου παραλιακού δρόμου
Πλάτανος έπεσε σε μαγαζί στην Ηγουμενίτσα

Ένας μεγάλος πλάτανος έπεσε σε κατάστημα στο λιμάνι στην Ηγουμενίτσα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το κατάστημα στην Ηγουμενίτσα ήταν κλειστό την ώρα που έπεσε πάνω του ο πλάτανος με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με το thespro εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, ενώ ευτυχώς το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου παραλιακού δρόμου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

