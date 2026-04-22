Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο δυστύχημα έναν νεκρό και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

Ασθενοφόρο
Photo / Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Ηγουμενίτσα προκλήθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων.

Η κινητοποίηση μετά το τροχαίο ήταν μεγάλη και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Άμεσα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά η ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων όπου ένας 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου που έχασε τη ζωή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
134
102
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo