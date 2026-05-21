Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στη Τριανδρία

Οι ληστές έφυγαν με το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και με καπνικά προϊόντα μεγάλης χρηματικής αξίας
Η στιγμή που οι ληστές κάνουν άνω κάτω το μαγαζί
Άγγελος Λαμπίδης
Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα (21/5/2026) ένα ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 02:45 όταν τρεις δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν στο κατάστημα στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, με τον έναν να κρατά όπλο.

Αφού απείλησαν τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι ληστές έκαναν άνω κάτω το μαγαζί και έβαλαν πολλά προϊόντα σε μεγάλες μαύρες σακούλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ληστές έφυγαν με το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και με καπνικά προϊόντα μεγάλης χρηματικής αξίας.

H Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

