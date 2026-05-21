Χανιά: 75χρονος ξυλοκόπησε τον 87χρονο θείο του – Τον έριξε κάτω και τον κλώτσαγε, βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

Ακόμα ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε την Δευτέρα (18/5/2026) στους Λάκκους Κυδωνίας στα Χανιά όταν 75χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τον ηλικιωμένο θείο του. Η επίθεση έγινε εξαιτίας του θορύβου από κάτι εργασίες που έκανε ο ηλικιωμένος το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για την επίθεση, ο 75χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος καθώς επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο και γείτονά του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Χανιά, βρέθηκαν στην κατοχή του ένα δίκανο και ένα πιστόλι, χωρίς άδεια.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα πρωί στις 8, όταν ο 87χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες με ένα σφυρί στην αυλή του στο χωριό Λάκκοι και ο 75χρονος παραπονέθηκε έντονα για τον θόρυβο.

Οι δύο άντρες λογομάχησαν με αποτέλεσμα ο 75χρονος να επιτεθεί στον 87χρονο, τον οποίο έσπρωξε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι και τον θώρακα ενώ σύμφωνα με την μαρτυρία του θύματος, συνέχισε να τον κλωτσάει ακόμα και όταν ήταν πεσμένος κάτω, στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 75χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία αλλά η υπόθεση αναβαθμίστηκε σε κακούργημα μετά τον εντοπισμό των όπλων σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ενώ η προγραμματισμένη για χθες απολογία του, πήρε προθεσμία για την Παρασκευή, ώστε να του διοριστεί δικηγόρος.