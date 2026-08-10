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Μήλος: Οι εικόνες από τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα από βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα

Διασώστες προσέγγισαν τον άνδρα στην κορυφή του απόκρημνου σημείου και τον απομάκρυναν με ασφάλεια - Στην επιχείρηση συμμετείχαν Λιμενικό, Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ. και εθελοντές
Διάσωση τουρίστα στη Μήλο
Στιγμιότυπα από την επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στη Μήλο (Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου)
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Τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός ενός 33χρονου τουρίστα στη Μήλο αποτυπώνουν οι φωτογραφίες από την επιχείρηση που στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.08.2026) στη Φυριπλάκα. Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων, ωστόσο όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια χωρίς βοήθεια.

Ο απεγκλωβισμός στη Μήλο κινητοποίησε διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς ο βράχος στον οποίο είχε εγκλωβιστεί ο 33χρονος ήταν απόκρημνος και η κατάβαση εγκυμονούσε κινδύνους. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τους διασώστες να προσεγγίζουν τον άνδρα στην κορυφή και να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Διάσωση τουρίστα στη Μήλο
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στη Μήλο (Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου)
Διάσωση τουρίστα στη Μήλο
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στη Μήλο (Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου)
Διάσωση τουρίστα στη Μήλο
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στη Μήλο (Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου)

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 33χρονος είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Οταν θέλησε να κατέβει, διαπίστωσε ότι η επιστροφή χωρίς βοήθεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και παρέμεινε στην κορυφή περιμένοντας τους διασώστες.

Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες και μέλη της ΟΕΔΙΜ.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 33χρονο και, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

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