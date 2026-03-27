Ηλεία – Γιαννακός: Κατάγματα, εγκαύματα και δαγκωματιές στο 10 μηνών κοριτσάκι – «Η μητέρα ήθελε να κρύψει την κακοποίηση»

Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» από την υπόθεση του 10 μηνών μωρού από την Ηλεία που μεταφέρθηκε με εγκαύματα και κατάγματα στο νοσοκομείο τα οποία παραπέμπουν σε ξεκάθαρη κακοποίηση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας για την κατάσταση υγείας του 10 μηνών μωρού, ανέφερε πως το μικρό κοριτσάκι, πέρα από εγκαύματα και κατάγματα σε πόδι και χέρι, φέρει σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί και από οστεμυελίτιδα. Η μητέρα του το μετέφερε στις 13 Μαρτίου στο νοσοκομείο της Ηλείας αλλά στη συνέχεια το πήρε και εξαφανίστηκαν, φοβούμενη ότι οι γιατροί θα αντιληφθούν πως έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Οι γιατροί αμέσως υποψιάστηκαν την κόλαση που φέρεται πως ζει το μικρό κοριτσάκι και έτσι αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Με εισαγγελική εντολή, το μωρό επέστρεψε στο νοσοκομείο της Ηλείας αλλά οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πάτρας.

Το μωρό, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννακό, χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα καθώς πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιότερων καταγμάτων αλλά και των συνθηκών διαβίωσής του.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ποιος κρύβεται πίσω από την κακοποίηση του μωρού.

Ο πρόεδρος της ΠΟΔΕΗΝ πρόσθεσε μάλιστα πως εξετάσεις έγιναν και στην μητέρα του κοριτσιού, διαπιστώνοντας πως είναι ξανά έγκυος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει την μητέρα.

«Το παιδί θα πέθαινε»

Άλλο ένα βρέφος, κοριτσάκι 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο από το μεσημέρι της Πέμπτης, με εμφανή τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον. Νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.

Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή, 3 ημέρες μετά, η μητέρα γύρισε με το βρέφος στο νοσοκομείο, συνοδεία αστυνομικών.

Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε. Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και αποδείχθηκε ότι είναι ξανά έγκυος ενώ η ίδια δεν το γνώριζε. Τι να πεις γι’ αυτούς τους γονείς;», ανέφερε.