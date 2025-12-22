Ηλεία : Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων – Σκύλοι δεμένοι χωρίς τροφή και νερό

Για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο στην Ηλεία, έκαναν καταγγελίες οι υπεύθυνοι της οργάνωσης Save a Greek Stray, με τις εικόνες να είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές.

Η οργάνωση καταθέτει μια σειρά σοβαρών καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε άτυπο καταφύγιο του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, και το φέρνει στη δημοσιότητα μέσα από τον λογαριασμό τους στο instagram.

Η οργάνωση προχώρησε σε μήνυση, καθώς διαπίστωσε εκτεταμένες παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας στο συγκεκριμένο καταφύγιο, ενώ γνωστοποίησε ότι ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση, ενώ τονίζεται πως θα προχωρήσουν «σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου» και ζητούν «κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα».

«Η ευζωία είναι υποχρέωση από τον νόμο. Και θα απαιτήσουμε να εφαρμοστεί» δήλωσε η οργάνωση.