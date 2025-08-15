Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας την ώρα που προσπαθούσε να κλέψει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από σπίτι

Συνελήφθη, χθες Πέμπτη (14/8/2025), στην Ηλεία, ένας αλλοδαπός άνδρας που πήγε να κλέψει χρήματα και κοσμήματα υψηλής αξίας από σπίτι της περιοχής.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα μετά από κλήση για διάρρηξη στην περιοχή της Ηλείας και συνέλαβαν μέσα στο σπίτι τον κατηγορούμενο, ο οποίος προσπαθούσε να κλέψει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ καθώς και 920 δολάρια Αμερικής.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν την μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος για να ξεφύγει καθώς και όλα τα κλοπιμαία τα οποία και έδωσαν πίσω στους κατοίκους του σπιτιού.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάσθηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε σπίτια που είχαν γίνει νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε 220 ευρώ.

Ο άντρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.