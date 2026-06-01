Καιρός: «Ελαφρώς τσιμπημένες» θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου – Οι περιοχές που «χτύπησε» 35αρια ο υδράργυρος

Με ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό και τον τις θερμοκρασίες να «φλερτάρουν» με τους 35°C σε αρκετές περιοχές της χώρας, ο Ιούνιος έκανε εντυπωσιακό «ποδαρικό», οδηγώντας χιλιάδες πολίτες στις κοντινές παραλίες για την πρώτη απαραίτητη ανάσα δροσιάς.

Για το πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού το επόμενο διάστημα, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκαθάρισε ότι μπαίνουμε σε ένα σταθερό, καλοκαιρινό μοτίβο με υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακρότητες, γεγονός που κάνει και το επόμενο Σαββατοκύριακο (06-07.05.2026) ιδανικό για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις στις παραλίες.

«Η εβδομάδα που ξεκινάει και επισήμως ξεκινάει και το καλοκαίρι θα είναι μια καλοκαιρινή εβδομάδα με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών.

Ωστόσο δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Μέχρι 33–34 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Ασθενείς έως μέτριους ανέμους γενικά από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Δεν αναμένουμε όμως να δημιουργήσουν προβλήματα» τόνισε αρχικά, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Η αστάθεια που υπάρχει σε ορισμένα τμήματα, πρόσθεσε ο Κώστας Λαγουβάρδος, «μέρα με τη μέρα αυτή περιορίζεται περισσότερο και θα έχουμε καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ όσον αφορά τις θερμοκρασίες της θάλασσας είναι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο μεταξύ 20, 21 και σε μερικές περιοχές 22 βαθμούς. Είναι μισό με έναν βαθμό υψηλότερη από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα καλοκαιρινό μοτίβο, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποιες εξάρσεις ή κάποιες ακραίες τιμές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά οι θερμοκρασίες όμως θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά και θα πάει έτσι μάλλον για αρκετές μέρες. Μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα βγει έτσι» αναφέρει κλείνοντας.

Πού «χτύπησε» 35 – 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα ο υδράργυρος

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το Orange Press Agency από την παραλία της Αγυιάς στην Πάτρα, όπου πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας κατέκλυσε την ακτή για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, με τη θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα να προσεγγίζει τους 30°C.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Θεσσαλία και η Κεντρική Ελλάδα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ζέστης. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στην πόλη της Καρδίτσας αγγίζοντας τους 35,9°C, ενώ ακολούθησαν τα Τρίκαλα με 35,1°C, τα Δένδρα Τυρνάβου και τα Φάρσαλα με 34,8°C, καθώς και η Στυλίδα Φθιώτιδας με 34,7°C. Στη Λάρισα ο υδράργυρος έφτασε στους 33,8°C.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές η ζέστη ήταν εξίσου αισθητή. Στην Αττική, ο Αυλώνας κατέγραψε 33,2°C, ενώ το Κορωπί και η Παραλία Ασπροπύργου έφτασαν στους 31,7°C. Πιο κοντά στην ακτογραμμή και στα θέρετρα του νομού, το Λαύριο σημείωσε 30,4°C και το Πόρτο Ράφτη 29,9°C, την ώρα που στο κέντρο της Αθήνας τα Πατήσια άγγιξαν τους 30,0°C.

Στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια, οι Νέοι Επιβάτες έφτασαν τους 32,2°C, η Χαλάστρα τους 31,6°C και το Κορδελιό τους 30,1°C. Εξαιρετικά θερμή ήταν η ημέρα και για άλλα γνωστά τουριστικά κέντρα της χώρας, με τη Μυτιλήνη να καταγράφει 32,2°C, την Αίγινα 32,1°C και τον Βόλο 31,6°C. Στην Κρήτη, ο Πλατανιάς Χανίων έφτασε τους 30,6°C και η Σούδα τους 30,0°C, ενώ ο Νέος Μαρμαράς στη Χαλκιδική σημείωσε 30,2°C, το Λουτράκι 30,1°C και η Πύλος 30,1°C. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία προσέγγισε τους 30°C, με τα γειτονικά Λουσικά Αχαΐας να καταγράφουν 30,2°C.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη (02/06)

Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση του meteo.gr, για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, σημειώνοντας σκόρπιες βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και το Ιόνιο έως και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 32 με 33 βαθμούς, και στην Ήπειρο από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, με το θερμόμετρο να δείχνει από 12 έως 33 με 34 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι τιμές θα κυμανθούν από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος, με ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 2 έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό, ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων έως 2-3 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (03/06)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (04/06)

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (05/06)

Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο νότιοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο (06/06)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.