Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος – Εκ νέου προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιατροδικαστής

Εξελίξεις στην υπόθεση για την «μαφία της Κρήτης» καθώς το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα (27/07/2026) ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να εξέδιδαν ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και εκθέσεις «κατά παραγγελία» λαμβάνοντας σχετικό αντίτιμο.

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να σχετίζονται με την «μαφία της Κρήτης», κατηγορούνται για δωροληψία, ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.

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Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων.

Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

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Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δήλωσε ικανοποιημένος για την απόφαση των Αρχών να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πελάτης του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ιατροδικαστή, Διονύσης Βέρρας, στηλίτευσε την πράξη δικηγόρου όπως αυτή παρουσιάζεται στη δικογραφία:

«Εμφανίζεται μια απομαγνητοφωνημένη συνομιλία η οποία έχει προσκομιστεί μέσω usb στην αστυνομική προανάκριση από τον ίδιο τον δικηγόρο. Δηλαδή ο δικηγόρος που συνομιλούσε με έναν εκ των κατηγορουμένων, εμφάνισε με κάποιο πρόσχημα, το usb αυτό στην προανάκριση.

Βέβαια οι αστυνομικοί στην προανάκριση, το πήραν και έκαναν τη δουλειά τους. Όμως αυτή η ενέργεια του δικηγόρου άπτεται του ποινικού νόμου, είναι πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα έστω και αν παρουσιάστηκε το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το usb και εκείνος το προσκόμισε στην αστυνομική προανάκριση.

Θα φροντίσουμε να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου. Θα πρέπει να επιληφθούν τα όργανα του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μιλά κάποιος με τον συνήγορό του και εκείνος θα τον ηχογραφεί».

Ως προς την υπόθεση ανέφερε χαρακτηριστικά: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Κρατήστε όμως μια άσχημη εικόνα, ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος με περιοριστικούς όρους, με δική μου παρέμβαση απέτρεψα να του περάσουν χειροπέδες και να συνοδευτεί στο αστυνομικό μέγαρο με χειροπέδες».