Ελλάδα

Φάλαινα κάνει βόλτες και βουτιές στην παραλία του Βόλου

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Φάλαινα στην παραλία Καρνάγιου στον Βόλο
Φάλαινα στην παραλία Καρνάγιου στον Βόλο / Κώστας Αγγελής
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Το εντυπωσιακό θαλάσσιο θέαμα με τη φάλαινα κατέγραψαν περαστικοί και όσοι έκαναν το μπάνιο τους στην παραλία στον Βόλο.

Η απρόσμενη εμφάνιση της φάλαινας έγινε στην παραλία Καρνάγιου στον Βόλο, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Το μεγάλο θηλαστικό έκανε την εμφάνιση της το μεσημέρι της Κυριακής (26.07.2026) και εντυπωσίασε με τις βουτιές της.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι στη Μεσόγειο συναντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, και κυρίως στο Ιόνιο – πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.

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