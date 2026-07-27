Η Ματίνα Παγώνη προσωρινή πρόεδρος στον ΠΙΣ – Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Η Ματίνα Παγώνη, πρώτη πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά, θα βρίσκεται στο τιμόνι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έως τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ορίστηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στη συνέχεια προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε η Ματίνα Παγώνη.

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Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

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Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Για το διοικητικό συμβούλιο:

-Πρόεδρος: Παγώνη Ματίνα Παθολόγος.

-Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

-Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, Δερματολόγος.

-Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, Ουρολόγος.

-Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος, Γυναικολόγος.

-Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος – Καψοκόλης Ιωάννης

Για το πειθαρχικό συμβούλιο:

-Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, Χειρουργός.

-Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, Γυναικολόγος.

-Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, Παθολόγος – Κουρή Μαρία, Ακτινολόγος – Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ.

-Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, Γενικός Ιατρός – Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ – Ζαφειράτου Σοφία, Παθολόγος.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η δουλειά της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και τη διαφάνεια στον ΠΙΣ

«Η δουλειά της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω κανονικές διότι τις εκλογές του 2018 δεν επικύρωσε ο τότε υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, θεωρώντας τες παράνομες, ενώ οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν από το ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2025».

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοινώνοντας τη νέα σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής.

Ο υπουργός τονίζει ότι «παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εναντίον μου από διαφόρους, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ. Ελπίζω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Προσωρινή Διοίκηση οι γιατροί μας θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια. Επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι διόρισα όσους ήθελα, σας προκαλώ να εξετάσετε μόνοι σας τη σύνθεση της».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει επίσης τα εξής: «Πρόεδρος είναι η Ματίνα Παγώνη, επί σειρά ετών πρώτη σταθερά σε ψήφους μεταξύ των ιατρών και στις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου του 2026. Πρόεδρος δηλαδή είναι κάποια που έχει πρόσφατα εκλεγεί από τους συναδέλφους της με τεράστια πλειοψηφία και που επανεκλέγεται συνεχώς. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσης, είναι όλα πρόσφατα και για πολλές θητείες εκλεγμένοι. Άρα το βασικό μου κριτήριο είναι να είναι πρόσωπα που οι ίδιοι οι γιατροί πρόσφατα εξέλεξαν για να τους εκπροσωπούν.

Πριν λίγο πήραμε τον ΚΑΔ (42554) για τον Διορισμό της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ σύμφωνα με το νόμο. Η δουλειά της θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 27, 2026

Επίσης φρόντισα να μην είναι μόνον από την Αθήνα ή από τους μεγάλους Συλλόγους αλλά κατά το δυνατόν να εκπροσωπείται η Επικράτεια. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο τους έργο και τους δηλώνω ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη μου σε ό,τι με χρειαστούν. Δεν εμπλέκομαι καθόλου στις επί μέρους αποφάσεις τους, απλά αναμένω να γίνουν με τάξη οι εκλογές. Έδωσα πολλές ευκαιρίες να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ τους, δυστυχώς χωρίς την παρέμβαση μου αυτή δεν θα υπήρχε ποτέ λύση».