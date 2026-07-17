Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου, καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς, καθώς πολλοί εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η Αθήνα παρουσιάζει προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές σε αρκετές περιοχές.

Μεγάλη κίνηση καταγράφεται στην Αθήνα, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Λαμία. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αθηνών – Κορίνθου, στην Αττική Οδό, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος έως τη Μεταμόρφωση, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Χολαργό, καθώς και στην Κηφισίας, από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μεγάλες είναι και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

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Προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις είναι 5-10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, 5-10 λεπτά από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο προς Μαρκόπουλο. Προς την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία).

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Ηράκλειο έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Μαρόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). https://t.co/ZIiUc9m5Nb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο της Αθήνας, η συμφόρηση ήταν μεγαλύτερη από το κανονικό λόγω του τροχαίου ατυχήματος στην Πανεπιστημίου, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ.