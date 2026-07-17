Εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο στην Κρήτη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Παρασκευή (17.07.2026).

Τα ίχνη της Ελένης Φ. χάθηκαν από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης την περασμένη Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση της 17χρονης.

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Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 10/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης, η Ελένη Φ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σόρτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.