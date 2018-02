Ίμια: Νέες τουρκικές προκλήσεις – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την βραχονησίδα»

Δεν έχουν τελειωμό οι Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, και ειδικότερα στα Ίμια. ΜΜΕ της γειτονικής χώρας αναφέρουν πως το πολεμικό ναυτικό είναι σε επιφυλακή ώστε να υπερασπιστεί την «τουρκική βραχονησίδα».

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1 και η συνάδελφος Μαρία Ζαχαράκη, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Daily Sabah» τονίζεται ότι την Δευτέρα (29.01.2018) το τουρκικό πολεμικό ναυτικό απέτρεψε μία «προβοκατόρικη» ενέργεια της Ελλάδας στο Αιγαίο, ενώ μία ημέρα πριν ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ήθελε επίσης να προσεγγίσει τις βραχονησίδες των Ιμίων.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, τις οποίες δεν κατονομάζει, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας», στέλνοντας δυνάμεις προς τις «τουρκικές», όπως τις αποκαλεί, βραχονησίδες.

Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν εις γνώση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής όταν ξεκίνησε η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» και βάσει αυτών των πληροφοριών η Ελλάδα ενδέχεται να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο.

Και η πρόβλεψη αποδείχθηκε σωστή, όπως αναφέρει η φιλο-κυβερνητική εφημερίδα, την περασμένη Κυριακή όταν προσπάθησε να πάει στα Ίμια ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, αλλά οι τουρκικές δυνάμεις ήταν καλά προετοιμασμένες και τον απέτρεψαν να πλησιάσει.

«Αυτό όμως δεν έκανε την Αθήνα να τα παρατήσει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, έστειλε ένα άλλο πλοίο, το οποίο επίσης δεν κατάφερε να πλησιάσει τα Ίμια και απετράπη άλλο ένα επεισόδιο.

Τα περιστατικά αυτά ερμηνεύονται από τις πηγές της εφημερίδας όπως «οι Έλληνες πέφτουν πάνω σε πέτρινο τοίχο».

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν μάλιστα ότι ο Καμμένος πήρε μαζί του Έλληνες δημοσιογράφους σε μία προσπάθεια να διασπείρει ψεύτικες εντυπώσεις στον κόσμο.

Απίστευτες απειλές εκστόμισε νωρίτερα ο επικεφαλής των συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα. Ο Yigit Bulut, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στο θέμα των Ιμίων.

Μεταξύ άλλων είπε: «Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο».

Με αυτές τις δηλώσεις ο σύμβουλος του Ερντογάν δεν διστάζει να απειλήσει ακόμα και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναφερόμενος και σε υπουργό είναι βέβαιο ότι φωτογραφίζει τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 1, 2018