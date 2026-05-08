Ηλεία: Νεκρός 58χρονος αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Ο άτυχος γεωργός δούλευε στο χωράφι του όταν το τρακτέρ του τούμπαρε και τον καταπλάκωσε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι
Ανατροπή τρακτέρ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Τραγωδία στην Ηλεία! Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε 58χρονο γεωργό στο Βαρθολομιό το απόγευμα της Παρασκευής (08.05.2026).

Λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ένας 58χρονος αγρότης άφησε την τελευταία του πνοή στο χωράφι του σε αγροτική περιοχή στο Βαρθολομιό του δήμου Πηνειού στην Ηλεία, καθώς καταπλακώθηκε – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – από το τρακτέρ που οδηγούσε.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, ο άτυχος γεωργός φαίνεται ότι δούλευε στις καλλιέργειές του, όταν το τρακτέρ του τούμπαρε και τον καταπλάκωσε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Λεχαινά, με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς ο άτυχος 58χρονος είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Πηνειού.

