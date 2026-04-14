Ιωάννα Τούνη: Έφεση για το ύψος των ποινών και τα ελαφρυντικά από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει προηγουμένως η πλευρά της influencer που τελικώς έγινε δεκτή
Η Ιωάννα Τούνη / NDP Photo

Έφεση κατά της απόφασης, με την οποία καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, αντιστοίχως, δύο άνδρες, για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη άσκησε η εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης (14.04.2026).

Η έφεση της εισαγγελίας εφετών για την καταδικαστική απόφαση στην υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με την χαμηλότερη ποινή.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει προηγουμένως η πλευρά της πασίγνωστης influencer, που τελικώς έγινε δεκτή από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Την απόφαση του Δικαστηρίου είχαν εφεσιβάλλει και οι δύο καταδικασθέντες ώστε να κριθούν σε δεύτερο βαθμό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όταν η υπόθεση επανεξεταστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα ξεκινήσει από «μηδενική βάση» και πρακτικά δεν ισχύει για τους κατηγορούμενους «η αρχή της μη χειροτέρευσης» της θέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης την 1η Απριλίου είχε κρίνει ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τη διαρροή – δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας Ιωάννας Τούνη. Κατά πλειοψηφία, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εις βάρος τους αποδιδόμενη πράξη τελέστηκε σε βαθμό κακουργήματος (το μέλος της σύνθεσης που μειοψήφησε είχε την άποψη ότι η πράξη τελέστηκε στην πλημμεληματική της μορφή).

Με την ποινή των 4 ετών φυλάκισης – χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού – τιμωρήθηκε ο κατηγορούμενος που συναντήθηκε με την παθούσα, ενώ η ποινή του δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, αλλά δόθηκε αναστέλλουσα ισχύ στην εκτέλεσή της ενόψει του Εφετείου. Ο συγκατηγορούμενός του, που, σύμφωνα με τη δικογραφία βιντεοσκόπησε την ερωτική πράξη, τιμωρήθηκε με φυλάκιση 3 ετών, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, και η ποινή του ανεστάλη επί 3ετία.

Η πολυήμερη αποδεικτική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Η θέση των δύο κατηγορούμενων ήταν πως ούτε «τράβηξαν» το επίδικο βίντεο (το οποίο επισκοπήθηκε και προβλήθηκε κατά τη δίκη) ούτε το διέδωσαν.

Ελλάδα
