Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Προσεύχομαι για δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιούς

Στην τελική ευθεία η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Η influencer περιμένει την απόφαση των δικαστών, για να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Σε νέο της μήνυμα στο Instagram περιγράφει σκέψεις και συναισθήματα, μετά την προβολή του βίντεο στη δικαστική αίθουσα. Η επιχειρηματίας μιλάει για τα αδιέξοδα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και για τις αποφάσεις που πήρε.

Στην ανάρτησή της για την υπόθεση revenge porn, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Τελικά τα θύματα δικαιούνται να ξεπεράσουν το τραύμα και να ξαναφτιάξουν την ζωή τους; Ή πρέπει να οδηγηθούν σε απομόνωση και αυτοχειρία για να αποδείξουν ότι όντως κακοποιήθηκαν; Αφήνω αυτή την σκέψη εδώ… μαζί με μια κατάθεση ψυχής που αξίζει να δεις μέχρι το τέλος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1η Απριλίου η τελική ημερομηνία της δίκης που περιμένω 9 ολόκληρα χρόνια… σαν ψέμα μου φαίνεται! Προσεύχομαι για δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιούς! Και μακάρι να βοηθήσει ο δικός μου αγώνας να μην βρεθεί ποτέ καμία άλλη γυναίκα σε αυτή την θέση… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η Influencer αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το βίντεο για το οποίο έχει γίνει φυσικά όλη αυτή η υπόθεση. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει ληφθεί ενώ εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση οξείας μέθης, πράγμα που βεβαιώνουν και οι δύο φωτογραφίες στις οποίες βρίσκομαι ολόγυμνη, λιπόθυμη στο αμάξι, ακριβώς μετά την ερωτική πράξη.

Ο σύντροφός μου δε, ερωτικός παρτενέρ μου, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον ονομάσετε… φαίνεται απόλυτα να γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση γυρνάει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πράξης, τον κοιτάει, του γνέφει, γελάει, κάνει γκριμάτσες. Και παράλληλα όλο αυτό έχει ληφθεί με κινητό εμφανώς και μιλάμε για το έτος 2017, δηλαδή εννιά χρόνια πριν…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί δεν λέμε ποτέ τα ονόματά τους, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί ποτέ κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα ονόματά τους; Γιατί στη δική μου περίπτωση προστατεύονται τόσο πολύ οι κατηγορούμενοι; Ευτυχώς πήραμε απόφαση και ανυπομονώ να μπορώ πλέον να μιλάω απόλυτα ανοιχτά και να μπορώ να πω τα ονόματα των κακοποιητών μου χωρίς να μου στέλνουνε μηνύσεις και εξώδικα.

Το βίντεο αυτό λοιπόν, το οποίο τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, το οποίο διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, ανέβηκε σε πορνοσάιτ, βρέθηκε εξώφυλλο σε εφημερίδες, μιλούσαν για αυτό όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα ονομάζοντάς το τότε «ροζ βίντεο», λες και ήταν κάτι το οποίο έκανα οικειοθελώς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Η αλήθεια είναι πως μερικά χρόνια πριν η ευαισθητοποίηση που υπήρχε πάνω σε τέτοια θέματα ήταν μηδαμινή, θα πω. Αντιμετωπίστηκα από την κοινωνία σαν μία απλή, κοινή πόρνη. Και μέχρι σήμερα βλέπω σχόλια, κάτω από σχετικές αναρτήσεις που μπορεί να γίνουν ας πούμε τώρα μετά το δικαστήριο από διάφορα site και λοιπά που ενημερώνουν για την υπόθεση και σκέφτομαι πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι».