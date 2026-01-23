Ιωάννα Τούνη: Νέα διακοπή στη δίκη για το revenge porn, θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου

Συνεχίζεται ο δικαστικός Γολγοθάς για την Ιωάννα Τούνη, καθώς αποφασίστηκε διακοπή της δίκης για την υπόθεση του revenge porn για τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας στο δικαστήριο δεν πρόλαβε να προβληθεί τελικά το βίντεο με το revenge porn της Ιωάννα Τούνη.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026), η γνωστή influencer έφθασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση της υπόθεσης, που αποτελεί εδώ και χρόνια ένα «αγκάθι» στη ζωή της. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη παραχώρησε δηλώσεις έξω από το δικαστικό μέγαρο, τονίζοντας ότι το μόνο που επιθυμεί είναι δικαίωση.

«Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, την επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ πέρα και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, πραγματικά δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.