Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές έπαιξε στη δίκη το βίντεο με το revenge porn

Από το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer έκανε δηλώσεις λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα και όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη νιώθει «άδεια» επειδή θα προβαλλόταν στο δικαστήριο το επίμαχο βίντεο. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά το υλικό με το revenge porn έπαιξε οκτώ φορές μέσα στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», το βίντεο έπαιξε οκτώ φορές, έτσι ώστε να σταματήσουν και στα σημεία που έπρεπε και να αξιολογηθεί από το δικαστήριο όπως πρέπει.

Εν τω μεταξύ, έγινε και διάλειμμα στο ενδιάμεσο και οι δικηγόροι των δύο πλευρών μετέφεραν στη ρεπόρτερ της εκπομπής ότι και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι τα πράγματα είναι καλά και πώς όλοι τους είναι ψύχραιμοι.

Μετά την προβολή του βίντεο ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των καταθέσεων των μαρτύρων υπεράσπισης.

«Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω ζητήσει να είναι κεκλεισμένων των θυρών. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά. Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν.

Ξέρετε, πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα, δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα και, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Ιωάννη που βλέπετε σήμερα. Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μία κοπέλα μόλις 23ων χρονών, η οποία πραγματικά είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήταν κάτι χυδαίο, στιγματίστηκα», δήλωσε νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη.