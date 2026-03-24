Ιωάννινα: Συνελήφθη ανήλικος με μαχαίρι έξω από το σχολείο του

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με ανήλικους που κυκλοφορούν με αιχμηρά αντικείμενα σε δημόσιους χώρους. Αυτή τη φορά, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός μαθητή, ο οποίος εντοπίστηκε με μαχαίρι έξω από σχολείο στα Ιωάννινα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (23.03.2026), όταν, ύστερα από καταγγελία στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, η αστυνομία εντόπισε έναν ανήλικο ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, έξω από το σχολείο όπου φοιτά.

Οι αρχές συνέλαβαν τον μαθητή ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του σουγιά συνολικού μήκους 18 εκατοστών, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοκατοχή και οπλοφορία, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.