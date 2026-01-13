Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε στο κενό από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο «Βενιζέλειο»

O νεαρός τραυματίστηκε σε λεκάνη και πόδια - Μετά το χειρουργείο μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο

Εσπευσμένα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεταφέρθηκε 19χρονος που έπεσε στο κενό από τα Ενετικά Τείχη. Το σοβαρό ατύχημα έγινε τα ξημερώματα (13.01.2026) με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και στο σημείο να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό.

Όλα έγιναν όταν ο 19χρονος ο οποίος μένει στη Γερμανία αλλά το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο Ηράκλειο, -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- την ώρα που βρισκόταν στα Ενετικά Τείχη πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου έπεσε από ύψος 15 μέτρων. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, παρέλαβαν τον νεαρό και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο και μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή. Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε στη λεκάνη και στα πόδια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης του 19χρονου.

Μάλιστα, περιμένουν να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του για να του πάρουν κατάθεση ενώ παράλληλα έχουν ενημερώσει και την πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.

